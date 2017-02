Clematis snoeien: welke soort clematis snoei je wel en welke niet?

Zo vlak voor het voorjaar komt dezelfde tuinvraag steeds weer naar voren: welke plant moet je nou wel en welke plant moet je nou niet snoeien?

Voor een clematis is deze vraag echter nog niet zo simpel. Per soort clematis verschilt het namelijk wanneer je hem precies kunt snoeien. Loes laat je in deze vlog drie soorten clematissen zien en vertelt je direct of je hem wel of niet moet snoeien.

Bron & beeld: Libelle TV