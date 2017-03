Dit geheime codewoord wordt gebruikt wanneer Queen Elizabeth overlijdt

Queen Elizabeth is godzijdank nog springlevend, maar er is een codewoord voor wanneer het ergste gebeurt. De Britse overheid heeft een heel plan klaarliggen voor het geval hun koningin overlijdt.

De premier wordt als eerste ingelicht. Indien nodig wordt die wakker gemaakt, en de boodschap die hij dan te horen krijgt is: ‘London Bridge is down’. Op dat moment weet de premier dat Queen Elizabeth is overleden en wordt ‘Operation London Bridge’ opgestart.

Periode van rouw

Dat houdt in dat 15 overheden buiten Groot-Brittanië worden ingelicht. Vervolgens wordt het nieuws via media naar buiten gebracht en een periode van rouw aangekondigd. Met een persbericht worden alle media wereldwijd tegelijkertijd ingelicht.

Blauw licht

Ondertussen zien de commerciële radiostations een knipperend blauw licht. Zo weten de dj’s dat ze overgaan naar het nieuws en ze alleen nog maar neutrale muziek moeten draaien. Voor de presentatoren van nieuwsuitzendingen ligt een zwart pak klaar en de meeste programma’s hebben al een afspraak gemaakt met een deskundige om aan te schuiven indien het noodlot toeslaat. Daarna gaat Engeland een periode van rouw die 12 dagen telt tegemoet.

Laten we hopen dat de London Bridge voorlopig nog wel even meegaat.

Bron: Metro UK. Beeld: ANP