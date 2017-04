Dit is de allerschattigste commercial die je deze Pasen gaat zien

Waar komt de paashaas eigenlijk vandaan? Veel mensen hebben geen antwoord op die vraag. Deze schattige commercial legt het uit.

Het verhaal van de paashaas in deze reclame is een heel leuk verhaal. In de ontroerende video worden een kip en een konijn verliefd en krijgen een baby: je raadt het al, de paashaas. Je ziet hoe het diertje opgroeit en erachter komt dat hij anders is dan anderen. Inmiddels is de video al miljoenen keren bekeken en dat snappen wij héél goed.

BEKIJK DE VIDEO:



Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

LEES OOK:

Bron: Suedkurier.de. Beeld: Kijk.