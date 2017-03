Cultuurvlogger Fem bij de lancering van Beauty and the Beast: “Waaaaaaah!”

Actrice Fem Petraeus mag voor Libelle naar Londen gaan, waar ze alvast de veelbelovende remake van Beauty and the Beast te zien krijgt. Dé familiefilm van 2017 waar iedereen in spanning op wacht.

En dat is nog niet alles: Fem ontmoet ook nog eens de grote Disney-componist Alan Menken én krijgt een masterclass van twee hoofdrolspelers: Luke Evans (Gaston) en Josh Gad (LeFou). Fem probeert hier uiteraard heel normaal en cool onder te blijven, maar dat wil niet helemaal lukken… “OMG, ik ben hysterisch!”

Libelle TV

Libelle TV biedt inspiratie voor elke dag en vooral jouw dag. Bekijk dagelijks gratis de mooiste video’s en Libelle-programma’s die je raken.

LEES OOK:

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Bron & beeld: Libelle TV