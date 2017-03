Olé! Cultuurvlogger Fem is in de ban van Snorro

Fem is stiekem verliefd op Snorro: de gemaskerde held uit Midden-Amerika heeft haar hart gestolen. Samen met zijn trouwe, babbelzieke paard Wervelwind bestrijdt hij onrecht en corruptie.

Ze zijn misschien wat onhandig, maar wel hilarisch. Er is (helaas voor Fem) ook liefde in het spel: Snorro heeft een oogje op de bloedmooie Conchita.

Voor dit muzikale spektakel heeft Fem haar 6-jarige dochtertje Keet meegenomen. Maar of Keet net zo onder de indruk van Snorro is als Fem…

Snorro (8+)

Gaat jouw hart ook sneller kloppen van doldwaze verkleedpartijen, liedjes op bekende hits, spannende degengevechten, een sterrencast en aanstekelijke Mexicaanse live muziek? Aarzel dan niet en neem je (klein)kinderen mee naar dit vrolijke, ontroerende en visuele theaterspektakel. En vergeet je opplaksnor niet!

Snorro is nog tot en met april te zien.

Snorro is een productie van het Ro Theater, het team achter de succesvolle familievoorstellingen De Gelaarsde Poes, De Zere Neus van Bergerac en Lang en Gelukkig. De regie is weer in handen van Pieter Kramer en er wordt gespeeld door een sterrencast met Dick van den Toorn in de rol van Snorro.

