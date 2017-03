Dit is wat je gedurende je cyclus het beste kan eten voor een goed sexleven

Het libido van vrouwen maakt gedurende de maand ups en downs door. Hebben we allemaal te danken aan hormonen (hoera!). Je kan er echter wel zelf invloed uitoefenen door je lichaam per cyclus te geven waar het behoefte aan heeft.

Eten speelt een belangrijke rol bij het in balans houden van je hormoonhuishouding. Dit is wat je in de verschillende fases van je cyclus moet eten om je sexdrive te behouden.

De folliculaire fase

Deze fase vindt direct na je ongesteldheid plaats. Je hersenen geven een hormoon af dat de aanmaak van follikels stimuleert. Ondertussen maken de eierstokken het hormoon oestrogeen aan om de baarmoeder voor te bereiden op de komst van een bevruchte eicel. Hormoondeskundige Alisi Vitti raadt aan om deze periode wat extra honing te nemen. Hoewel niet bewezen is dat honing een afrodisicum is, bevat het wel het hormoon-regulerende borium en stikstofmonoxide, ‘een essentieel component voor opwinding’, aldus Alisi. De ovulatie

Tijdens je ovulatie doe je er goed aan om vijgen te eten. “De vezels en kalium in vijgen brengen je hormonen in balans”, zegt de expert. “Bovendien worden ze al in verband gebracht met opwinding ten tijde van de Grieken. Dip ze in honing voor een sensuele traktatie.” De luteale fase

Deze fase begint op het moment van de eisprong. Het achtergebleven follikel (waar de eicel) in zit maakt het hormoon progesteron aan. In deze fase kun je volgens Alisi het beste asperges eten. Niet heel sexy, maar asperges bevatten asparaginezuur, wat helpt tegen vermoeidheid en een laag libido. Menstruatie

Is er iets waar avocado niét goed voor is? Ook voor meer actie tussen de lakens kun je vertrouwen op deze groene jongen. Avocado’s bevatten een stof die exact lijkt op testosteron. Dit hormoon zorgt voor een gezonde sexdrive en compenseert daarmee het tekort daaraan tijdens je menstruatie.

Bron: My Domaine. Beeld: iStock