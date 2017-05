Dave Roelvink: “Het kan wel gebeuren dat we samen dronken thuiskomen”

Realityster en dj Dave Roelvink staat bij ons bekend als een ‘charmant ondeugend boefje’, maar Luciënne Kenter (54) is dol op haar zoon.

Naar eigen zeggen is de realityster echt een moederskindje. “We zijn niet alleen moeder en zoon, maar ook vrienden. We gaan vaak samen uit eten, daarna nemen we een afzakkertje en dan kan het weleens gebeuren dat we samen dronken thuiskomen.” Moeder Luciënne beaamt dit. “We hebben een ontzettend goede band en kunnen over van alles praten.”

Het enige waar Dave soms wel een beetje moeite mee heeft, is dat zijn moeder enorm overbezorgd is… “Ik ben 23 jaar, het komt echt wel goed met mij hoor mam…”

Over Het zal je kind maar wezen

Heb je je ooit afgevraagd hoe het is om de moeder te zijn van charmant ‘boefje’ Dave Roelvink? Of hoe het is om een dochter als killerbody Fajah Lourens te hebben? In de nieuwe serie ‘Het zal je kind maar wezen’ praten moeders van spraakmakende BN’ers openhartig over de bijzondere band met hun bekende kind.

