“Hun bek is net een kaasschaaf, mijn hele duim lag open”

Schildpadden nemen als huisdier weer flink in populariteit toe. Maar vergis je niet! Ze kunnen stinken, hebben een bak van wel 1 meter breed nodig, worden heel oud en kunnen ook nog eens flink bijten.

Dian gaat op bezoek bij vriendin Els om uit te zoeken wat er dan toch zo leuk is aan schilpadden. Nou ze zijn dus: “Gewoon gezellig, het zijn net katten!” Kijk mee waarom >

Over Dian’s Dierendorp

In Dian’s Dierendorp vlogt cabaretier en dierenliefhebber Dian Liesker over haar huisdieren én beantwoordt ze samen met haar dierenarts Judith vragen van kijkers. Verder gaat ze op bezoek bij boerinnen, paardengekken en alle andere dierenliefhebbers in haar dorp Broek in Waterland.

Bron & beeld: Libelle TV