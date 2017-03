Dieettip: zo eet je minder, maar heb je toch een voldaan gevoel

Fit, slank, gezond én gelukkig. Wat zou het fijn als we dit kunnen bereiken zónder dat we daar iets voor hoeven te doen.

Helaas blijkt in de praktijk dat we met bloed, zweet en tranen elke week op de crosstrainer staan te ploeteren, salades knagen en met pijn in ons hart chocolade uit huis verbannen. Diëten is niet leuk en blijkt ook niet altijd effectief te zijn. Bovendien: schoonheid zit van binnen.

Als je ongelukkig bent, gaat een slanke taille je niet helpen. En diëten al helemaal niet. Wat wél werkt: je levensstijl omgooien. Bijvoorbeeld bewuster eten en bewustere keuzes maken. Deze supersimpele, maar effectieve dieettip helpt je daarbij. Succes! Enne, je bent mooi zoals je bent.

Wat zijn Lifehacks?

Lifehacks zijn tips en trucs die je dagelijks leven makkelijker maken. Wij kunnen niet meer zonder.

