Dierenvlogger Dian: “Dít is waarom je kleine kinderen GEEN hamster moet geven”

Een hamster is lief, klein, pluizig en makkelijk tam te maken, maar dat betekent niet dat-ie per definitie geschikt is voor kleine kinderen.

Dierenvlogger Dian adviseert samen met haar dierenarts: voor zowel de hamster als de kinderen is het beter dat hij pas zijn intrek neemt als de kroost oud genoeg is. En wel om déze reden…

Voor ‘grote mensen’ is de hamster wél een reuze schattige aanwinst. Kijk maar naar dit vlog boordevol voor- en nadelen van dit populaire mini-huisdier. Met als extra bonus: héél véél hamster cuteness!

Over Dian’s Dierendorp

In Dian’s Dierendorp vlogt cabaretier en dierenliefhebber Dian Liesker over haar huisdieren én beantwoordt ze samen met haar dierenarts Judith vragen van kijkers. Verder gaat ze op bezoek bij boerinnen, paardengekken en alle andere dierenliefhebbers in haar dorp Broek in Waterland.

LEES OOK:

Zoekplaatje: ooit gedacht dat hamsters en aardappels zó veel op elkaar lijken?

Dit zielige hamster met een gebroken pootje is wereldwijd beroemd

Dierenvlogger Dian heeft een slak van 20 centimeter in huis

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Bron & beeld: Libelle TV