Dierenvlogger Dian: “Ik vrees het ergste voor mijn hond Lente”

In Dians dierenvlog maak je kennis met haar grootste huisdier: Lente! Een Golden Retriever/Berner Sennen mix van 40 kilo.

Een heerlijk, altijd vrolijk knuffeldier. Omdat ze haar vorige hond, een gekeurde Golden Retriever van een gerenomeerde fokker, al als pup moest laten inslapen vanwege ernstige gewrichtsproblemen, koos ze ditmaal voor een mix – in de hoop dat die sterker zou zijn. Maar helaas loopt het anders…

Lente wil de auto niet meer in. En na de middagwandeling komt ze maar moeilijk overeind. Dian vreest het ergste!

Over Dian’s Dierendorp

In Dian’s Dierendorp vlogt cabaretier en dierenliefhebber Dian Liesker over haar huisdieren én beantwoordt ze samen met haar dierenarts Judith vragen van kijkers. Verder gaat ze op bezoek bij boerinnen, paardengekken en alle andere dierenliefhebbers in haar dorp Broek in Waterland.

