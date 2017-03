Dierenvlogger Dian heeft een slak van 20 centimeter in huis

Juist. Een slak. Van 20 centimeter. Omdat haar zoon dat leuk vindt.

Slakken worden vaak gezien als lastige veelvraten in de tuin, maar Dians Afrikaanse Agaatslak is anders. Hij kan wel 9 jaar oud worden en het huisje van deze reus onder de slakken kan uitgroeien tot 20 centimeter. Maar pas op: neem er nooit twee. Dierenarts Judith legt uit waarom niet. Gelóóf ons, na haar advies wil je NOOIT twee Afrikaanse Agaatslakken.

Over Dian’s Dierendorp

In Dian’s Dierendorp vlogt cabaretier en dierenliefhebber Dian Liesker over haar huisdieren én beantwoordt ze samen met haar dierenarts Judith vragen van kijkers. Verder gaat ze op bezoek bij boerinnen, paardengekken en alle andere dierenliefhebbers in haar dorp Broek in Waterland.

Bron & beeld: Libelle TV