Dierenvlogger Dian: “Ik heb al weken kopzorgen van mijn zebravinken”

Behalve dieren in huis, heeft Dian ook dieren in de tuin. Het voormalige speelhuisje van de kinderen is omgebouwd tot volière en daarin wonen Timmie en Tammie, een voorbeeldig zebravinkenstelletje.

Dian is al jaren gek op zebravinken. Het zijn grappige vogeltjes die net als zwanen in de natuur monogaam zijn. Mannetjes helpen bij het broeden en voeden samen met de vrouwtjes de jonge vogels op, tot ze het nest verlaten. Maar dan overlijdt Timmie en blijft Tammie ontroostbaar achter. Dian maakt zich grote zorgen…

Over Dian’s Dierendorp

In Dian’s Dierendorp vlogt cabaretier en dierenliefhebber Dian Liesker over haar huisdieren én beantwoordt ze samen met haar dierenarts Judith vragen van kijkers. Verder gaat ze op bezoek bij boerinnen, paardengekken en alle andere dierenliefhebbers in haar dorp Broek in Waterland.

Bron & beeld: Libelle TV