Hot or not: docenten ‘dabben’ in videoclip van middelbare school

Een ludiek filmpje dat gemaakt werd door docenten van het Cambreur College in Dongen gaat het hele internet over. De videoclip vol dansende en zingende docenten werd gemaakt als promotiefilmpje om nieuwe leerlingen welkom te heten. Tenenkrommend of juist leuk gedaan?

De docenten hebben een eigen versie van het liedje ‘Let me love you’ van Justin Bieber opgenomen: ‘Je bent welkom’. En daarin maken de onderwijzers een paar hippe dansmoves, zoals de ‘dab’. De een kan er enorm om lachen, de ander vindt het belachelijk. In elk geval heeft het Cambreur College gekregen hun doel bereikt: heel veel aandacht voor de school!

De artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

LEES OOK:

Bron en beeld: Hart van Nederland