Dokter Rutger: aanvalsgewijze draaiduizeligheid: wat kan je ertegen doen?

Heb jij ook weleens last van een draaierig misselijk gevoel als je even hebt gelegen en dan snel opstaat? Dit wordt BPPD genoemd: Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid, ofwel draaiduizeligheid. Vaak zakt deze duizeligheid in minder dan een minuutje weer weg en is er niet zoveel aan de hand. Maar sommige mensen kunnen er wat langer dan een minuut last van hebben en er dan ook heftig van braken. Wat kan je dan het beste doen om je zo snel mogelijk weer normaal te voelen? Dr. Rutger heeft een handige tip voor je!

Libelle TV

Libelle TV biedt inspiratie voor elke dag en vooral jouw dag. Bekijk dagelijks gratis de mooiste video’s en Libelle-programma’s die je raken.

LEES OOK:

Bron & beeld: Libelle TV