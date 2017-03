Doof meisje hoort zichzelf voor het eerst en troost haar moeder

Door problemen bij haar geboorte was de 2-jarige Teyana Gladden doof tot ze 9 maanden was. Toen kreeg ze haar eerste gehoorapparaat. Nu krijgt ze een tweede en dat blijkt een emotioneel moment voor haar moeder Olga.

Teyana heeft heel goed door dat haar moeder een traantje moet wegpinken. Dus besluit ze, heel lief, haar te troosten: “Het is oké, mama!”

Meebewegen

Het meisje went al goed aan het feit dat ze nu kan horen, vertelde Olga aan Daily Mail. “Als we in de auto zitten, beweegt ze mee met de muziek omdat ze nu de beat goed kan horen”, zegt ze. “Dat is echt heel lief.”

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

LEES OOK: