Doutzen Kroes gaat keíhard onderuit in het zand

Het zonnetje blijft de komende tijden lekker schijnen en daar is iedereen in Nederland maar al te blij mee. Topmodel Doutzen Kroes is ook in het land en is héél blij dat het lente is. Zo blij dat ze bijna de berg afrolt.

In het begin rent Doutzen nog heel elegant van de heuvel af, maar op een gegeven moment zie je het al misgaan en valt ze vol met haar gezicht in het zand. Gelukkig kan ze er zelf wel om lachen. Op Instagram deelt ze de video met de tekst: ‘Niet de beste landing, maar ik ben zóóó blij dat het eindelijk lente is’. Wij ook Doutzen, wij ook.

Bron: Show.nl. Beeld: KIJK