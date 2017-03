Dr Rutger: “Te veel stress? Pas op voor een burn-out”

Iedereen ervaart weleens momenten van stress. Stress hoort bij het leven en als je er af en toe last van hebt, is dat helemaal niet erg. Maar wanneer je te veel stress hebt voor een langere periode, kan dit wél ernstig worden.

Het proces van een burn-out verloopt heel geleidelijk, maar ben je eenmaal zo ver dan is het ontzettend slopend en is de weg terug langzaam en moeizaam. Voorkomen is in dit geval cruciaal. Dr. Rutger vertelt je in deze video meer over wat een burn-out precies is en wat je ertegen kunt doen.

Bron & beeld: Libelle TV