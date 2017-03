Libelle Nieuwscafé: Fleur Agema (PVV) over hoe ze wordt uitgescholden en geïntimideerd

Ebru vraagt aan Fleur Agema van de PVV hoe veilig ze nog over straat kan? “Dat is heel erg verschillend. Je weet niet of iemand voor- of tegenstander is. Soms gaat het heel erg goed en willen mensen met je op de foto, soms gaat het fout. Dan schreeuwen, schelden en intimideren ze.”

Kan ze daar ook voorbeelden van geven? “Iemand heeft weleens de auto in z’n achteruit gezet, net toen ik erachter langs liep.” Agema is ervan overtuigd dat het opzettelijk was: “Het was overduidelijk expres. Je schrikt dan even heel erg…” – “Zeker met een kindje bij je”, vult Ebru aan. “Denk je dan niet: ik wat anders doen, bij een callcenter werken?”

Over Ebru tikt een eitje

In de aanloop naar de verkiezingen op 15 maart 2017 maakt Ebru Umar exclusief voor Libelle TV Ebru tikt een eitje, waarbij de journalist met lijsttrekkers van de verkiezingspartijen heerlijk gaat ontbijten en praten over de drukke tijd zo vlak voor de verkiezingen.

Bron & beeld: Libelle TV