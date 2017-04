Dít zijn de eerste beelden van de citytrip van Boer Riks en Marit

Boer Riks had het makkelijk vorige week zondag: hij hoefde niet zelf te kiezen, maar bleef over met Marit. Erg enthousiast was-ie daar nog niet over, maar de twee zijn toch samen op citytrip gegaan.

Heel makkelijk zal het vast niet gegaan zijn, maar toch heeft boer Riks zijn huis en de kerk achtergelaten voor een citytrip met Marit. Hij lijkt niet geleerd te hebben van de wijze les van Yvon dat hij ‘niet zo onaardig’ moet doen. Wanneer ze de hotelkamer binnenkomen, gaat het al mis.



Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

LEES OOK:

Bron en beeld: KRO-NCRV