Veelbelovend: Efteling pakt uit met duurste attractie ooit (en 1 juli gaat-ie open!)

De Efteling opent op 1 juli een nieuwe attractie: Symbolica, Paleis der Fantasie. Het is een zogeheten ‘darkride’ die 35 miljoen euro (!) gaat kosten.

Net zoals Droomvlucht, Fata Morgana en Carnaval Festival zal deze attractie in de Efteling overdekt zijn. Volgens woordvoerder van de Efteling wordt het een rit “tussen werkelijkheid, droom en fantasie”. De nieuwe attractie maakt deel uit van het 65-jarig jubileum van de Efteling en komt middenin het park te staan.

In het paleis waar Pardoes de Tovernar gastheer is, worden bezoekers uitgenodigd hun eigen fantasie te (her)ontdekken. Ze beleven een avontuur langs de magische, verborgen kamers van het Paleis der Fantasie. Bezoekers kiezen straks uit 3 verschillende routes en stappen met maximaal 6 personen in een voertuig genaamd Fantasievaarder.

Luister morgenmiddag tussen 16:00–18:00 naar een hele speciale editie van de middagshow: live en exclusief vanuit Symbolica! pic.twitter.com/eYZnx0qVFK — Efteling Kids Radio (@EftelingRadio) April 11, 2017

Het belooft ook nog eens een interactieve attractie te worden.

#Symbolica opent zaterdag 1 juli 2017 voor publiek! Kom jij je ook laten verwonderen? pic.twitter.com/5JqZGWI5JI — Efteling (@Efteling) April 12, 2017

Bron: Nu.nl. Beeld: ANP

