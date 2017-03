Bak jij eieren ook al je hele leven verkeerd?

Een ei bakken: hoe moeilijk kan het nou zijn? Nou, er kan nogal wat misgaan. Het perfecte gebakken ei heeft een krokant randje en dat is nog best lastig om voor elkaar te krijgen.

Met een beetje olijfolie en het ei op tijd omdraaien alleen kom je er volgens Bon Appetit niet. Een gebakken ei precies goed krokant krijgen, vraagt namelijk om véél olijfolie. Het is de bedoeling dat de olie de hele pan bedekt. Alleen dan wordt het dus zo lekker crispy.

Op z’n heetst

En ook belangrijk: het lekkerste gebakken ei draai je helemaal niet om. Verder heb je een medium hete anti-aanbakpan nodig en is het de bedoeling dat de pan op z’n heetst is zodra je het ei erin kapotslaat. Als de olie niet heet genoeg is, eindig je met een pan vol wiebelig eiwit.

Eventueel afmaken met kaas en/of bacon en je hebt een lunch waar je nog uren op vooruit kunt.

Bron: The Daily Mail. Beeld: iStock