DIY: zelfgemaakte elleboogstukken of patches van wol

Die eens zo mooie trui die je elke dag droeg, hangt nu te verstoffen in de kast. Je bent er simpelweg op uitgekeken. Zonde zeg. En dan merk je ook nog eens dat er kleine gaatjes bij de ellebogen zitten.

Dat betekent maar één ding: stoppen. Als in: repareren met garen (niet stoppen met dragen!). Of wol in dit geval dan. Pak een hartvormig koekvorm, een mooi kleurtje wol én die oude trui. Libelle’s DIY-expert Angelique laat zien hoe je ontzettend leuke hartvormige wollen patches op de elleboog zet.

Bron & beeld: Libelle TV