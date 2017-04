Elsbeth over haar moeder: "Als ik me omdraai in die kappersstoel zie ik haar"

Vond jij het vroeger ook zo vervelend dat andere mensen zeiden: ‘’Oh jij lijkt zóveel op je moeder,’’ of ‘’jij bent er zeker eentje van…?’’

Het liefst wilde je dan wegrennen of roepen: néééé dat is niet waar. Elsbeth lijkt als twee druppels water op haar moeder Netty en vond dit vroeger ook altijd vervelend, maar nu ze ouder is denkt ze daar heel anders over. Luister naar dit mooie verhaal.

Bron & beeld: Libelle TV