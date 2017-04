Emotionele dag voor prinses Beatrix

Het was gisteren een beladen dag voor prinses Beatrix. Ze was aanwezig bij het 40-jarig jubileum van de Parkinson Vereniging in Nieuwegein. Beatrix weet als geen ander hoe zwaar het is om met deze ziekte te leven. Haar man prins Claus leed aan Parkinson. Beatrix nam uitgebreid de tijd om met aanwezige Parkison-patiënten te praten over het leven met de ziekte.

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP