Erica Terpstra: “Geluk moet je doorgeven”

“Vandaag proosten we op Libelle!” aldus de altijd zo hartelijke Erica Terpstra. Even daarvoor heeft zij zes lezeressen én twee lezers van Libelle met open armen ontvangen. Nu heffen zij allen het glas.

De reden van deze meet & greet? Erica’s tafelgenoten zijn nieuwe donateurs van het Liliane Fonds en hebben een prijs gewonnen; een high tea met Erica. En dus wordt er, in het Scheveningse Kurhaus, gelachen, gegeten en gedronken.

Het Liliane Fonds zet zich in voor kinderen met een handicap in arme landen. “Als je zo’n goed doel steunt, dan moet je zelf ook wel een bijzonder mens zijn,” zo spreekt Erica de groep toe. En ze krijgt gelijk. Iedereen heeft een verhaal. Er worden ervaringen uitgewisseld en foto’s gemaakt, én Erica onthult waarom ze anderen zo graag met haar vrolijkheid besmet.

Over Libelle babbelt met…

Lekker bijkletsen, wie houdt daar niet van? In Libelle babbelt met… praten BN’ers openhartig over hun werk, gezin, kinderen en vriendschap. Alledaagse onderwerpen die ons allemaal bekend in de oren klinken.

Bron & Beeld: Libelle TV