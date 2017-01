Over Eva: Aflevering 8: Hoop op leven

Dochter Fleur is ervan overtuigd dat haar moeder bij bewustzijn is, maar gelooft de neuroloog dat ook?

Over Eva – seizoen 1: Coma

Coma is het eerste seizoen van de ontbijtsoap van Libelle TV. De serie begint als veertiger Eva terugrijdt nadat ze haar oudste zoon heeft helpen verhuizen naar Utrecht. Overmand door emoties en verblind door tranen ziet ze een van rechts komende vrachtwagen niet. Een botsing is onvermijdelijk en dan wordt alles zwart…

Over Eva is een superspannende serie vol drama, humor en intriges met in de hoofdrol Elle van Rijn als Eva. Overige rollen zijn voor onder anderen Kees Boot als haar echtgenoot, Alwien Tulner en Karien Noordhoff als haar vriendinnen en Diana Dobbelman als Eva’s moeder. In 22 afleveringen (hier vind je alle afleveringen) van 3 minuten ontvouwt zich een intrigerend verhaal. Zo spannend, dat je moet blijven kijken.

Productie: IDTV