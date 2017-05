Extreme turbulentie in vliegtuig: ‘Baby’s vlogen door de lucht’

Zeker 20 mensen raakten gewond doordat er plotseling erge turbulentie was in een vliegtuig dat van Rusland naar Bangkok vloog.

De turbulentie kwam zo onverwachts, dat het personeel niet in de gelegenheid was om de passagiers te waarschuwen. Hierdoor werd het een complete chaos in het toestel.

Paniek

“Goddank leven we nog”, zegt een passagier. De Boeing 777 van de Russische maatschappij Aeroflot kreeg een uur voor de landing te maken met problemen. Sommige passagiers raakten zwaargewond met inwendige bloedingen als gevolg en zeker 3 baby’s vlogen door de lucht. Ook die raakten ernstig gewond. Een aantal passagiers moest direct na de landing naar het ziekenhuis.

Grote klappen

De turbulentie hield zo’n veertig minuten aan en het vliegtuig maakte grote ‘klappen’ in de lucht. “Veel mensen werden door het vliegtuig gegooid en hebben hun neus gebroken. Sommigen hebben misschien ook rugletsel opgelopen”, zegt Evgenia Zibrova. De vrouw zat aan boord van het toestel en deelt beelden van de schokerende toestand online.

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: AD. Beeld: Kijk