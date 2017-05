Fajah Lourens was vroeger geen lieverdje. In de puberteit botste de actrice & fitnessgoeroe regelmatig met haar moeder Mieke; al op haar 16e ging Fajah op kamers wonen. Nu hebben moeder en dochter een sterke band en is Mieke enorm trots op haar ooit zo rebelse kind.

Hun band is nog hechter geworden na het vreselijke familiedrama, waarbij het neefje van Fajah om het leven is gekomen. Hij werd door zijn vader uit het raam gegooid, waarna zijn vader zichzelf van het leven beroofde. De familie heeft veel steun aan elkaar en daar wil Fajah haar moeder heel graag voor bedanken.

Benieuwd hoe Mieke reageert op de lieve en ontroerende videoboodschap van Fajah? Wij hielden het niet droog….

Over Het zal je kind maar wezen

Heb je je ooit afgevraagd hoe het is om de moeder te zijn van charmant ‘boefje’ Dave Roelvink? Of hoe het is om een dochter als killerbody Fajah Lourens te hebben? In de nieuwe serie ‘Het zal je kind maar wezen’ praten moeders van spraakmakende BN’ers openhartig over de bijzondere band met hun bekende kind.

Bron & beeld: Libelle TV