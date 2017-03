Fem gaat naar ‘De Vader’: “Ik heb er helemaal rode wangen van gekregen!”

Cultuurvlogger Fem brengt dit keer een bezoek aan de nieuwe theatervoorstelling ‘De Vader’ én spreekt met de acteurs.

Synopsis

Het verhaal gaat over de 80-jarige demente André (gespeeld door Hans Croiset). Hij is een gepensioneerde tapdanser die samenwoont met zijn dochter Anne (de geweldige Johanna ter Steege) en haar man Antoine. Of is André toch een bouwkundig ingenieur die onlangs met pensioen is gegaan en bezoek krijgt van diezelfde dochter en haar nieuwe vriend Pierre? Hij weet niks meer te onthouden. Begint hij gek te worden?

In die verwarring wordt het publiek meegenomen: “Als toeschouwer denk je: ik laat me niet bij het neusje nemen, dus let je extra op. En toch word je helemaal gek!”

Kletsen met de cast

Voorafgaand aan de voorstelling is Fem superbenieuwd: “Het lijkt een hele mooie show te worden.”

Worden haar verwachtingen ingelost? Na afloop trekt ze ook nog even de acteurs aan hun mouw!

