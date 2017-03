Deze foto laat zien hoe lastig het kan zijn als je vader militair is

De man van Brooke Hayes is een militair die is uitgezonden. Dat betekent dat zij en hun kinderen hun vader lange tijd moeten missen. Brooke vond een oplossing om het gemis een beetje te verzachten.

Brooke gaf haar dochter een pop in de vorm van haar vader, en die papa-pop gaat overal mee naartoe. De moeder deelt op Facebook een foto van het meisje dat haar vader een plekje heeft gegeven aan de ontbijttafel.

Onbekenden

“Ze neemt de pop graag mee op avonturen met de familie. Ze doet alsof ze de pop eten geeft, ze praat ertegen en doet alsof hij bij ons is. Deze ochtend kwamen onbekenden naar onze tafel om ons te bedanken voor onze diensten als familie, en sommigen vertelden ons over de dagen dat zij dienden in het leger.”

Huilen

“Het is ook een paar keer voorgekomen dat vreemden moesten huilen nadat ze de pop zagen”, vervolgt Brooke. “Iemand zei ooit tegen mijn zoon dat hij voor het gezin moest zorgen tot zijn vader terug zou zijn. Mannen en vrouwen verlaten hun gezin voor weken, maanden of een jaar en veel mensen zullen nooit weten hoe dat is. Toen we de papa-pop kregen dachten we dat het een goede manier zou zijn om onze kleintjes te laten hechten aan hun vader, maar het heeft ons ook verbonden aan vreemden.”

Bron: Love Matters/Good Housekeeping. Beeld: Facebook