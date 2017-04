Familieman Frank (Lammers): “Ik coach het team van mijn vrouw én mijn dochter”

Eigenlijk is hij gewoon volledig zichzelf in ‘die reclame’. Dat is de conclusie die wij zélf in ieder geval trekken na het een-tweetje dat we zojuist hebben gehad met Frank Lammers, op de zolder van de gloednieuwe VR-Cinema aan de Oosterdokkade in Amsterdam.

Want zijn familie, daar gaat hij voor door het vuur. En daar brengt hij het liefst al zijn tijd mee door. Dat zijn dochter de hoofdrol speelt in de nieuwe VR-familiefilm ‘High Five’ kwam wat dat betreft heel goed uit. Maar: ze mag niet te vaak op het witte doek verschijnen. “Dat doet ze maar als ze volwassen is. Nu kan ze lekker kind zijn.” In High Five acteert Frank niet alleen met zijn dochter. De andere rollen zijn voor Stefan -Sinterklaas – de Walle, Daan Schuurmans en diens vrouw Bracha van Doesburgh. Frank heeft de film tevens geregisseerd. “Een experiment,” zo zegt hij. “Maar heel erg leuk!”

Bron & beeld: Libelle TV