Geef je mening en win kaartjes voor de Libelle Zomerweek!

Tadaaaa!!! Een supertrotse Angelique presenteert de 1e sample van de Libelle Zomerweek Gelukstas. Onze Angelique is enorm enthousiast en als groot tassenliefhebster moet ze de tas natuurlijk meteen even testen: “Deze tas is fan-tas-tisch!”

Zie jij jezelf al met deze kekke gelukstas over het terrein van de Zomerweek rondlopen? Laat in een reactie achter op Facebook en laat daar weten wat jij vindt van onze tas en wie weet maak jij kans op 2 kaartjes voor de Libelle Zomerweek!

Verder is Angelique deze week razend druk met haar voorbereidingen, want over een paar weken is het al zover. Dan kunnen jullie een week lang met volle teugen genieten van wat de Zomerweek allemaal te bieden heeft. De stress begint stiekem een beetje toe te slaan… Gaan Angelique en haar team het redden om alles op tijd af te krijgen, voordat het grote spektakel gaat beginnen…?

Angelique laat aan ons een voorproefje zien van hoe de Zomerweek-tenten van binnen uit komen te zien. Én ze proeft alvast wat toetjes bij La Place, de cateraar van de Zomerweek. Wat een rotbaan heeft Angelique toch. Niet te doen…. 😉

De winnaars worden 20 april bekend gemaakt en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Over Libelle Zomerweek backstage

Onze creatieve duizendpoot Angelique, bekend van de serie DIY met Angelique, laat ons zien wat er allemaal geregeld moet worden om het leukste event van Nederland van de grond te krijgen. Ook zo nieuwsgierig naar wat er achter de schermen gebeurt bij de organisatie van de Libelle Zomerweek? Klik hier voor nog meer leuke nieuwtjes en updates.

Angelique is verantwoordelijk voor de huisstijl van de Libelle Zomerweek en heeft dus ook het thema voor dit jaar bedacht: Het Grote Geluk. Angelique zorgt ervoor dat alles tot in de puntjes wordt voorbereid: van de aankleding tot de artiesten en van de outfits tot de goodie bag. Angelique is er 7 dagen per week druk mee en dat maandenlang. Nog geen kaarten voor Libelle Zomerweek? Bestel ze hier met € 4 korting.

