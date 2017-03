Geloof het of niet: deze vrouw is al oma

De tijd dat oma’s enkel bloemetjesjurken en orthopedisch schoeisel droegen, is natuurlijk allang voorbij, maar we moesten toch even twee keer kijken toen we zagen dat deze hippe vogel al oma is van twee kleinkinderen.

Zaklina lijkt in eerste instantie op een model van in de twintig, maar niets is minder waar. De oorspronkelijk in Servië geboren vrouw is 47 jaar en oma van twee kleinkinderen. Op haar Instagram deelt ze foto’s van haar opvallende outfits. Zelf zegt ze dat ze haar stijlgevoel te danken heeft aan het feit dat ze in Zwitserland, Frankrijk en Polen heeft gewoond.

Wilde kant

“Mijn belangrijkste doel is vrouwen inspireren hun wilde kant wakker te schudden”, zegt Zaklina. Hoewel wilde kant… er zo uit zien op je 47ste betekent waarschijnlijk een gezond dieet, niet roken, uit de zon blijven en geen alcohol drinken.

Of het écht mooi is weten we niet, maar fascinerend om naar te kijken is het wel.

My mood today 💕 @fashion__mood__ 💋#grandmotherthatlovesfashion #mystyle #lovegetsloveinreturn #loveofmylife #myangel #rememberstefan👼🏼 #nofasterthanlife Een bericht dat is gedeeld door @realfashionist op 26 Jan 2017 om 4:29 PST

Feeling fabulous in my favorite dress by @arte_e_modabg 🌹 fashion inspo via @billionwomanofficial 💋💋💋#grandmotherthatlovesfashion #lovegetsloveinreturn #arteemodabgfashionline #salento #galatina #myangel #loveofmylife #rememberstefan👼🏼#nofasterthanlife Een bericht dat is gedeeld door @realfashionist op 26 Dec 2016 om 7:20 PST

Jewelry @arte_e_modabg via fashion inspo @chique_fashion_trends 💋💋💋 have a great day beautiful stylish people ❤️#grandmotherthatlovesfashion #lovegetsloveinreturn #myangel #loveofmylife #rememberstefan👼🏼 #nofasterthanlife Een bericht dat is gedeeld door @realfashionist op 14 Dec 2016 om 3:32 PST

Bron: Elite Daily. Beeld: Instagram.