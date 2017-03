Wat Joop over zijn echtgenote zegt... Wij smelten. Wat een lieverd!

Iedere dag begint Joop met zijn geluksmoment, want als hij opstaat kijkt hij naast zich en wij citeren: ‘’Ik lig naast de mooiste vrouw van de wereld EN omstreken’’.

Als een man dit over zijn vrouw zegt, zelfs na vele jaren huwelijk, dan smelt je toch? Joop gaat elke dag graag naar zijn werk en neemt het leven zoals het is, want zijn opa zei altijd… Wauw wat een levensles. Benieuwd? Kijk dan de video.

Over Mijn Geluksmoment

Het thema van de Libelle Zomerweek is dit jaar ‘Het Grote Geluk’. Voor iedereen is geluk iets anders, maar vaak zit het grote geluk juist in de kleine dingen. In de aanloop naar het festival in mei (klik hier voor kaarten) verklappen mensen zoals jij en ik wat hun geluksmomentjes zijn. Dat levert leuke, ontroerende, grappige, herkenbare en altijd bijzonderen onthullingen op.

