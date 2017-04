Dít gaven George en Charlotte koningin Elizabeth voor haar verjaardag

Royals, het zijn ook net mensen. In een openhartig interview met de BBC vertelden William en Kate onder meer dat ze weleens eten laten bezorgen (video), welke series ze graag kijken (Game of Thrones) én wat hun kinderen overgrootoma Elizabeth voor haar 91e verjaardag gaven.

Wat blijkt? De achterkleinkinderen knutselen meestal iets voor hun granny. “Het is lastig om iets te verzinnen voor de vrouw die alles al heeft”, lachte William. Hij voegt toe dat George mooie dingen maakt. “Hij is heel handig met knutselen en mooie dingen maken.” Volgens Kate heeft haar oudste dat niet van een vreemde. “Jij bent ook goed in dingen maken”, zegt ze tegen haar man.

Dansen

Het Britse koninklijke stel zegt verder dat ze graag nog eens naar het festival Glastonbury zouden willen gaan. Toch komt dat er voorlopig niet van, denkt William. “Ik heb de laatste tijd genoeg problemen gehad omdat ik danste. Ik denk dat het beter is om dat even niet te doen.” Het laatste concert dat de twee samen hebben bezocht was van Coldplay.

Goed doel

William en Kate zijn normaal heel gesloten en geven niet vaak interviews. Dat ze dat nu toch wel doen, komt door het goede doel dat ze deze week promoten: Heads Together. Dat focust zich op mentale gezondheid. “Sociale media zijn een fantastische manier om contact te houden”, zei William daarover. “Maar het kan echte gesprekken met vrienden niet vervangen.”

