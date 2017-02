Hoera! De gestolen puppy Chica, waar we vorige week over schreven, is weer terug bij haar baasje! “De dierenarts heeft haar nagekeken, ze is kerngezond maar getraumatiseerd.”

Vorige week verdween Chica plotseling terwijl ze in Voorst in de tuin van haar baasje Kitty rondliep (zie video). Er staat een hek om de tuin en er stonden voetafdrukken in de sneeuw bij het hek, waardoor Kitty ervan overtuigd was dat Chica was gestolen.

Onder een struik

Het buldogje werd gisteren gevonden, in elkaar gekropen onder een struik bij een boerderij in de woonplaats van Kitty. “Het is hemelsbreed 5 km van ons huis. De mensen die haar zagen hebben de deur voor haar opengezet. Chica is kruipend en plassend naar binnen gegaan, heeft water gedronken en kattenbrokken gegeten. De mensen hebben vervolgens dierenambulance gebeld en aan de hand van de chip is zij herkent”, schrijft een dolblij baasje op Facebook.

Gedumpt

“Opvallend is dat Chica er wonderwel goed uit ziet, volgens dierenambulance is zij al die week ergens binnen geweest. Er was geen enkele slijtage van zwerven te zien aan de voetkussentjes. Hun vermoeden is dat Chica daar gedumpt is”, schrijft haar Kitty. Ze denkt dus dat Chica inderdaad gestolen was, maar dat de dief na alle media-aandacht weer van de buldog af wilde.

Bron & beeld: Hart van Nederland