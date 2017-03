Gezinsvlogger Christien: wanneer fietst je kind alleen naar school?

Misschien als ze 7, 8 of 9 zijn? Of wacht je liever totdat ze naar de middelbare school gaan? Iedere ouder beslist dit natuurlijk zelf, maar makkelijk is het niet, dat loslaten.

Je bent toch bang dat ze die ene auto niet zien. Of dat ze door rood gaan fietsen om stoer te doen voor hun vriendjes en vriendinnetjes. Gezinsvlogger Christien vond het in ieder geval heel erg lastig om haar zoons alleen te laten fietsen. Wanneer mochten ze dit eigenlijk? En hoe ging het?

Over de Libelle-vloggers

Onze vloggers zijn bijzonder. Het zijn echte mensen met persoonlijke verhalen. Neem een kijkje in het leven van een dokter, boswachter, mode-expert, tuinliefhebber, reisjournalist en visagist en laat je inspireren door hun tips, tricks, avonturen en verhalen.

Bron & beeld: Libelle TV