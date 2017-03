Gezinsvlogger Christien: “Mijn jongens voelden zich bedreigd door mijn nieuwe vriend”

Na het overlijden van haar man in 2008, ontmoette Christien al vrij snel haar nieuwe liefde Dirk. Maar Dirk kreeg er naast Christien, ook haar vier zonen bij.

Christien is in deze vlog erg openhartig over welke rol Dirk heeft in hun gezin, en hoe dat zo is gekomen.

Over de Libelle-vloggers

Onze vloggers zijn bijzonder. Het zijn echte mensen met persoonlijke verhalen. Neem een kijkje in het leven van een dokter, boswachter, mode-expert, tuinliefhebber, reisjournalist en visagist en laat je inspireren door hun tips, tricks, avonturen en verhalen.

Bron LibelleTV