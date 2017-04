Wat geef je een jongen van 15 cadeau? Tips van gezinsvlogger Christien!

Pier, de zoon van Christien, is jarig. En bij een verjaardag horen natuurlijk cadeautjes. Maar waar je vroeger je zoon nog blij kon maken met een speelgoedautootje of een doos LEGO, is het nu toch wel echt een stukje moeilijker.

Gezinsvlogger Christien heeft daarom maar vooral gekeken waar haar zoon Pier behoefte aan heeft. Maar of hij nou zo blij is met zijn cadeau?

Over de Libelle-vloggers

Onze vloggers zijn bijzonder. Het zijn echte mensen met persoonlijke verhalen. Neem een kijkje in het leven van een dokter, boswachter, mode-expert, tuinliefhebber, reisjournalist en visagist en laat je inspireren door hun tips, tricks, avonturen en verhalen.

LEES OOK:

Dít cadeau krijgt koning Willem-Alexander voor zijn vijftigste verjaardag

Abonneecadeau editie 15: heerlijk haarpakket van John Frieda

Gezinsvlogger Christien: “Mijn jongens voelden zich bedreigd door mijn nieuwe vriend”

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Bron & beeld: Libelle TV