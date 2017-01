De jongens van gezinsvlogger Christien moeten eraan geloven: toetsweek!

Voor geen enkele leerling van de middelbare school klinkt een week vol toetsen als muziek in de oren. Maar toch moeten ze er een paar keer per jaar aan geloven. Zo ook de jongens van Christien. Seeger en Pier hebben allebei een toetsweek en dat betekent: heel hard blokken. Naast het harde leren, brengt een toetsweek ook een hoop stress met zich mee want tja, je kunt niet met een onvoldoende thuiskomen! Christien laat zien hoe zo’n toetsweek er bij haar in huis aantoe gaat en hoe de jongens zich precies voorbereiden op de toetsen. Als dat maar goed gaat…

Libelle TV

Libelle TV biedt inspiratie voor elke dag en vooral jouw dag. Bekijk dagelijks gratis de mooiste video’s en Libelle-programma’s die je raken.

LEES OOK:

Bron & beeld: Libelle TV