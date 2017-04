Gijsje, Pieterburen’s kleinste zeehondje ooit, is overleden

Het kleinste zeehondje dat ooit bij de zeehondencrèche in Pieterburen is binnengebracht, is plotseling overleden.

Het diertje werd afgelopen zondag nog gered door een groep opvarenden van een robbentochtenboot uit Vlieland. Het was de eerste ‘huiler’ van het jaar voor Pieterburen. Een heel kleintje: hij was te vroeg geboren en woog slechts 5 kilo: “Zelfs de kleinste rieten mand die we voor het vervoer van zeehonden gebruiken was nog te groot voor hem.” De verzorgers noemden het beestje Gijsje.

Witte vacht

“Hij had nog een witte vacht. Pups van de gewone zeehond hebben een witte vacht vóór ze geboren worden, maar na de geboorte is die witte donsvacht meteen al weg. Dat Gijsje zijn witte vacht nog heeft betekent dat hij te vroeg geboren is.”

Zandbank

Het centrum denkt dat Gijsje is geboren op een zandbank die bij hoog water onder water loopt. De moeder heeft waarschijnlijk geen tijd meer gehad om een betere plek te vinden om haar pup ter wereld te brengen.

Redding

Pieterburen zette alles op alles om Gijsje te redden en bedacht een speciaal voedingsprogramma zodat hij snel zou aansterken. Dat leek zijn vruchten af te werpen, want hij maakte het al wat beter.

Overleden

Maar in de loop van vrijdagmiddag ging het ineens niet goed, vertelt een medewerker van Pieterburen. “Helaas heeft Gijsje het niet gered. Daar waar hij vanochtend nog in goede conditie leek, ging het in de middag plotseling mis en overleed hij.”

Bekijk hierboven de eerste beelden van Gijsje, net nadat hij was binnengebracht.

Bron & beeld: Hart van Nederland, Zeehondencentrum Pieterburen.