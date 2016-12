Liefde- en passievlogger Guusje: “Dit wordt jouw goede voornemen voor 2017”

Ja, het is al bijna zover: 2016 gaat over in 2017. Bij een nieuw jaar hoort natuurlijk ook een goed voornemen. Misschien wil jij dit jaar wel eindelijk stoppen met roken of ga jij voor een maatje minder? Maar misschien is het ook goed om dit voornemen van Guusje eens te overwegen. Dat gaat namelijk meer over de binnenkant. Hoe wil ik mij voelen en hoe wil ik zijn? Guusje legt je uit hoe je hieraan werkt.

