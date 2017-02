Altijd al willen weten wat er binnenin de vaatwasser gebeurt als het programma draait? Nu kun je precies zien hoe je borden en glazen zo mooi schoon worden.

Je hoort altijd wel wat geluiden van gesproeid en gedraai, maar wat er zich in een vaatwasser afspeelt weet eigenlijk niemand. Nu is dat mysterie ‘eindelijk’ opgelost. Iemand is op het briljante idee gekomen om een GoPro in zijn vaatwasser te doen. Op die manier kun je precies zien hoe zo’n vaatwasprogramma er aan de binnenkant van de machine uitziet.

LEES OOK:

Bron: Kijk. Beeld: iStock