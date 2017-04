Groenten stomen zónder een stoommandje? Het kan!

Heerlijk, vers en gezond! Gestoomde groenten zijn een goede toevoeging aan je dagelijkse maaltijden.

Er wordt zelfs gezegd dat het beter is om je groenten te stomen, dan te koken. Door de groenten te stomen, behoud je de smaak en de vitamines namelijk beter. Ook mooi meegenomen: de groenten zijn heel snel klaar. Je kunt een stoommandje kopen, maar het is sneller om een eigen stoomcabine te maken. Hoe? Dat zie je in deze video.

Libelle TV

Libelle TV biedt inspiratie voor elke dag en vooral jouw dag. Bekijk dagelijks gratis de mooiste video’s en Libelle-programma’s die je raken.

LEES OOK:

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Bron & beeld: Libelle TV