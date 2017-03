Grootouders sturen hun kleindochter iedere week een selfie met een hamburger

De 18-jarige Heather Daniels wordt iedere week verblijd met een fotootje van haar opa en oma. En niet zomaar een kiekje, maar altijd met een hamburger van de Amerikaanse fastfoodketen In-N-Out Burger.

Heathers 75-jarige opa en oma eten iedere week een hamburger bij de keten. Dat begon toen hun zoon, Heathers oom, verhuisde van Californië naar Seattle. Zijn moeder stuurde hem wekelijks een foto vanuit de In-N-Out Burger om haar zoon onder z’n neus te wrijven wat hij miste door naar een andere staat te verhuizen.

Missen

“We missen hem en willen hem iets laten zien wat Californië wel, maar Seattle niet heeft. Ik wil dat mijn zoon zijn vader en de In-N-Out burger mist”, verklaart oma Patricia. Toen nichtje Heather lucht kreeg van deze grap eiste ze ook iedere week een foto van haar opa met zijn favoriete burger.

Jaloers

“Het is het hoogtepunt van m’n dag”, vertelt Heather. “Dan stuur ik een foto terug terwijl ik in de klas zit en zeg ik iets als ‘Ik zit nu bij geschiedenisles. Wees jaloers’.” In twee jaar tijd heeft Heather een hele verzameling foto’s van haar opa en dat levert deze ontzettend vrolijke collage op:

Everytime my grandparents go to In N Out together, my grandma takes a pic of my grandpa and texts it to me. I hope to be like them one day 😂 pic.twitter.com/zb3uN2CjCN

— Heather Daniels (@heatheerdaniels) March 19, 2017