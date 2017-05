Knellende tenen, de voorkant van de voet die warm en pijnlijk is of een kloppend gevoel in de zool van je voet? Dat zijn helaas gevolgen van een dag of avondje op die mooie, maar oh zo hoge hakken rondgelopen te hebben.

Je voeten hebben het zwaar te verduren gehad, dus verzorg ze meteen als je de hakken uitdoet met deze 3 superhandige tips!

LEES OOK:

Wat zijn Lifehacks?

Lifehacks zijn tips en trucs die je dagelijks leven makkelijker maken. Wij kunnen niet meer zonder.

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Bron & beeld: Libelle TV