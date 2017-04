Zo ziet een handgemaakte couture jurk eruit die 80 uur kostte om te maken

Heb jij je altijd al afgevraagd wat nu precies het verschil is tussen collecties haute couture en prêt-à-porter (confectie)? Mode-ontwerper Mart Visser ontwerpt al 24 jaar exclusieve haute couture en is dé aangewezen man om deze vraag te beantwoorden. Kijk mee.

Over Vraag het de expert

In deze rubriek vragen we een bekende expert naar zijn of haar advies over een specifiek onderwerp. Onder anderen mode-ontwerper Mart Visser beantwoordt prangende vragen over kleding. Heb jij een vraag over wat dan ook waar je graag antwoord op wilt hebben, mail dan naar: post@libelletv.nl.

Bron & beeld: Libelle TV