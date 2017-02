Boswachter Hanne laat zien wat een trailrun is: “De natuur is de grootste sportschool van Nederland”

Grote kans dat jij een van die Nederlanders bent die zich dit jaar heeft voorgenomen om meer te gaan sporten. Januari is alweer voorbij en wij zijn heel benieuwd of je het tot nu toe hebt volgehouden? Als dit niet het geval is, hebben wij misschien een leuke tip voor jou: sporten in de natuur!

Overvolle sportscholen kunnen erg demotiverend zijn dus wij snappen dat je er dan snel klaar me bent. Maar waarom opgeven als je ook nog naar de sportschool die “de natuur” heet kan? Boswachter Hanne is hier in ieder geval heel erg fan van en maakt vaak een trailrun door de natuur. Bij een trailrun ren je over oneffen paden, zand, modderige plassen, kom je een hoop hoogteverschillen en krappe bochtjes tegen. Boswachter Hanne laat zien hoe leuk dit is en hopelijk overtuigt ze jou om dit ook eens te proberen.

Bron & beeld: Libelle TV