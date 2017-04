Hansje over haar ultieme geluksmoment: het grote nieuws van haar vader

Hansje is ontzettend close met haar vader en zusje. Toen de zussen allebei uit huis gingen en verhuisden naar de “grote stad” Amsterdam was dat dan ook best lastig, voor alle drie.

Hansje en haar zusje spraken vaak met hun vader af, maar het bleef moeilijk dat ze elkaar niet meer zo vaak zagen. Een groot geluksmoment voor de zussen was dan ook het grote nieuws van hun vader..

Libelle TV

Libelle TV biedt inspiratie voor elke dag en vooral jouw dag. Bekijk dagelijks gratis de mooiste video’s en Libelle-programma’s die je raken.

LEES OOK:

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Bron & beeld: Libelle TV